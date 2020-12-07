انتهاء جلسة البرلمان الياباني دون إحراز تقدم بشأن الفضائح السياسية

أخبار اليابان

انتهت جلسة استثنائية لمجلس النواب الياباني يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول، بإحراز تقدم ضئيل بشأن القضايا المثيرة للجدل، بما في ذلك تلك المتعلقة بحفلات العشاء التي أقامتها مجموعة من أنصار رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

ويهدف أكبر حزب ديمقراطي دستوري معارضة في اليابان وأحزاب معارضة أخرى إلى التركيز على الأمور في المناقشات خارج الجلسة وجلسة البرلمان العادية في العام المقبل، والتي ستُعقد في يناير/ كانون الثاني. وانتهت الجلسة غير العادية فعليًا يوم الجمعة، قبل يوم من اختتامها الرسمي.

في يوم الجمعة، طلبت 4 أحزاب معارضة - حزب الديمقراطية والتنمية، الحزب الشيوعي الياباني، الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، والحزب الاشتراكي الديمقراطي - تاداموري أوشيما، رئيس مجلس النواب، الغرفة الدنيا من البرلملن، تمديد فترة الدورة الاستثنائية حتى 28 ديسمبر/ كانون الأول، للتأكيد على الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول القضايا.

لكن اقتراح المعارضة قوبل بالرفض في اجتماع للجنة التوجيهية لمجلس النواب في وقت لاحق من اليوم، حيث صوتت أغلبية أعضائها، بمن فيهم أعضاء من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وشريكه في الائتلاف، كوميتو، ضده.

اجتمع رؤساء شؤون البرلمان في الحزب الديمقراطي الليبرالي وأحزاب المعارضة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، الغرفة العليا، في وقت لاحق يوم الجمعة، واتفقا على إجراء مناقشات خارج الجلسة حول القضايا المتعلقة بفيروس كورونا الجديد في لجان الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية يومي الأربعاء والخميس وفي اجتماعات مجلس الوزراء يومي 16 و 17 ديسمبر/ كانون الأول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)