النظام الصحي الياباني على وشك الانهيار أمام تصاعد وباء كورونا

أخبار اليابان

يحذر المزيد والمزيد من الأشخاص المنخرطين في الخدمات الطبية من أن أنظمة الرعاية الطبية في اليابان تواجه خطر الانهيار، حيث تجاوز عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد 2000 حالة في عدة أيام متتالية.

وسط عودة تفشي الوباء بصورة متسارعة، رفعت محافظة أوساكا بغرب اليابان مستوى التحذير إلى أعلى درجة بشأن تسارع حالة تفشي العدوى في المحافظة.

يعمل الأطباء والممرضون على مدار الساعة والنظام الصحي على وشك الانهيار، حيث يقول البعض إن ”الأسرة مشغولة طوال الوقت“ وأنه ”لا يوجد عدد كافٍ من الممرضات“.

وقال أحد العاملين في المجال الطبي ”حتى إذا أصبح السرير متاحًا بعد خروج المريض من المستشفى، يأتي المريض التالي على الفور. نحن مشغولون دائما“.

في مستشفى كاواكيتا العام في حي سوغينامي بطوكيو، والذي يتعامل بشكل أساسي مع مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة، كان 30 سريرًا تم تخصيصهم لمرضى فيروس كورونا مشغولون تماما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)