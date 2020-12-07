الحكومة اليابانية تستعد لإرسال أطقم تمريض من قوات الدفاع الذاتي إلى أوساكا لمواجهة كورونا

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قال وزير تنشيط الاقتصاد الياباني نيشيمورا ياسوتوشي يوم الأحد إن الحكومة ستنظر في إرسال ممرضات ينتمين إلى قوات الدفاع الذاتي إلى محافظة أوساكا الغربية، حيث تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

في إشارة إلى أن محافظ أوساكا يوشيمورا هيروفومي قد استشهد بنقص الممرضات في المحافظة، قال نيشيمورا، المسؤول عن استجاباة البلاد للوباء، في برنامج تلفزيوني، ”سنقوم بالاستعدادات لإرسال ممرضات من قوات الدفاع الذاتي إلى أوساكا على افتراض أننا سنقبل طلب“من المحافظ.

قال يوشيمورا، في برنامج تلفزيوني يوم السبت، إنه طلب من قوات الدفاع الذاتي وجمعية المحافظين الوطنية إرسال ممرضات إلى أوساكا، التي تشهد زيادة في عدد مرضى كورونا ممن يعانون ممن هم في حالة خطيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)