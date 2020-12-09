طوكيو تحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2030

أخبار اليابان

قالت محافظة طوكيو كويكي يوريكو، الثلاثاء، إنه سيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين في العاصمة اليابانية بحلول عام 2030.

تدرس الحكومة المركزية تطبيق حظر مماثل في منتصف العقد القادم. تأمل حكومة العاصمة في تأكيد عزمها على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تحديد هدف أكثر طموحًا.

وقالت كويكي في اجتماع عام للجمعية العمومية في طوكيو ”سنهدف إلى تصنيع سيارات ركاب جديدة لا تعمل بالبنزين بحلول عام 2030“.

دعا الهدف السابق لحكومة العاصمة إلى تحقيق مثل هذا التحول بحلول عام 2050.

تمثل السيارات التي لا تعمل بالبنزين، بما في ذلك السيارات الهجينة، حوالي 40% من سيارات الركاب الجديدة المباعة في طوكيو في السنة المالية 2019، وفقًا لحكومة العاصمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)