جائحة كورونا تتسبب في فقدان 10 آلاف موظف لعملهم

أخبار اليابان

تسبب جائحة كورونا في حدوث حوالي 10238 حالة تراكمية من الفصل وإنهاء عقود العمل في صناعة التجزئة في اليابان بحلول يوم الجمعة، وفقًا لإحصاءات وزارة العمل.

اتبعت صناعة البيع بالتجزئة قطاع التصنيع وصناعة المطاعم لرؤية هذا العدد، الذي يشمل حالات الفصل المخطط لها، يتجاوز عتبة 10000 حالة، وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة يوم الثلاثاء.

منذ أن بدأ الفيروس في الانتشار في اليابان، تحتفظ الوزارة بإحصاءات حالات الفصل من العمل بمساعدة سلطات العمل بالمحافظات ومكاتب التوظيف العامة في HelloWork في جميع أنحاء البلاد.

نظرًا لأن الوزارة غير قادرة على النظر في جميع حالات الفصل، يُعتقد أن الواقع أسوأ مما أظهره الإحصاء.

يشمل العدد أولئك الذين حصلوا على وظائف مختلفة بعد فصلهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)