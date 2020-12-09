مستشفيات طوكيو تواجه وضعًا حرجًا بسبب تزايد وتيرة تفشي كورونا

أخبار اليابان

أعرب هارو أوزاكي، رئيس جمعية طوكيو الطبية، عن شعور قوي بالخطر بشأن احتمال أن تصبح المستشفيات في العاصمة اليابانية غير قادرة على إنقاذ المرضى، نظرًا للزيادة الأخيرة في عدد الأشخاص في المستشفيات وسط تفشي وباء كورونا.

وقال أوزاكي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ”نقترب من موقف لا يمكننا فيه حماية مرضى فيروس كورونا وكذلك المرضى بشكل عام“.

اعتبارًا من اليوم نفسه، وصل عدد مرضى كورونا في المستشفيات في طوكيو إلى 1850.

وفقًا لأوزاكي، مع تزايد عدد الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن الذين يصابون بكورونا، فإن أولئك الذين يدخلون المستشفى يزدادون وتزداد فترات مكوثهم في المستشفى. وقال ”تم إلقاء عبء كبير على أنظمة العلاج الطبي“.

وأعرب أوزاكي عن أسفه لمطالبة الحكومة اليابانية كبار السن بالامتناع عن السفر من وإلى طوكيو في إطار برنامج الترويج السياحي Go To Travel ، قائلاً ”الطريقة الفعالة (لوقف انتشار العدوى)، في رأيي، هي وقف حركة الناس من جميع الأعمار“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)