إمبراطورة اليابان تحتفل بعيد ميلادها السابع والخمسين

أخبار اليابان

صلت الإمبراطورة اليابانية ماساكو، التي أتمت يوم الأربعاء 57 عاما من أجل نهاية أزمة فيروس كورونا الجديد.

في تعليق مكتوب نشرته وكالة البلاط الإمبراطوري، نظرن الإمبراطورة للعام الماضي على أنه ”مؤلم للغاية“ بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت ”أصلي من قلبي أن نتمكن جميعًا من الوصول إلى أولئك الذين يواجهون صعوبات والتغلب على هذه المحنة معًا“.

وأعربت الإمبراطورة ماساكو عن امتنانها لجهود العاملين الطبيين المتفانية في التعامل مع الوباء. وأضافت أنها تصلي من أجل اليوم الذي يمكن فيه للجميع أن يعيشوا بأمان، معبرة عن القلق بشأن القضايا الاجتماعية الناتجة عن الوباء مثل الصعوبات الاقتصادية والتمييز ضد المصابين وتفاقم سوء معاملة الأطفال.

أعربت الإمبراطورة عن أسفها إزاء فرصها المحدودة للتفاعل مع الجمهور.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)