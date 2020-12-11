اليابان في طريقها لحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين

أخبار اليابان

بدأت وزارة الصناعة اليابانية مداولات كاملة حول تحول البلاد من سيارات البنزين غير الصديقة للبيئة، في اجتماع للمديرين التنفيذيين والخبراء في صناعة السيارات يوم الخميس.

تأمل الوزارة في خطة عملها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام، أن تتضمن هدفًا يتمثل في بيع جميع السيارات الجديدة في البلاد في العقد القادم، مثل السيارات الهجينة و سيارة الكهربائية.

تلقى المشاركون في الاجتماع توضيحات حول سياسات الدول الغربية والصين، والتي تهدف إلى حظر مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين فقط بحلول عام 2030 إلى 2040.

خططت الوزارة في البداية لاقتراح مشروع هدفها المتمثل في عدم السماح بمبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين فقط في اليابان اعتبارًا من منتصف عام 2030، لكنها لم تصل إلى حد إظهار مثل هذا الهدف المحدد بدافع قلق الشركات العاملة في مجال تصنيع المحركات. هناك أيضا آراء حذرة بين نواب الائتلاف الحاكم.

وأيد بعض المشاركين تحديد هدف للتحول إلى المركبات التي تعمل بالكهرباء، قائلين إنه من المهم توضيح الموعد النهائي لتسهيل قيام الشركات بوضع خطط استثمارية. في غضون ذلك، أشار آخرون إلى ضرورة مراعاة الظروف في المناطق الإقليمية التي تعتمد بشكل كبير على سيارات البنزين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)