تفشي إنفلونزا الطيور في محافظة واكاياما اليابانية

أخبار اليابان

ذكرت وزارة المزارع اليابانية اليوم الخميس أنه تم اكتشاف حالات جديدة من إنفلونزا الطيور يعتقد أنها من سلالة شديدة العدوى فى مزارع دواجن بمحافظة أويتا ومحافظة واكاياما.

وزاد عدد المحافظات اليابانية التي أبلغت عن تفشي مرض إنفلونزا الطيور هذا العام إلى ثمانية.

تقع المزارع التي أصابتها الإنفلونزا حديثًا في سايكي بمحافظة أويتا الجنوبية الغربية وفي كينوكاوا بمحافظة واكاياما الغربية.

ووجدت المحافظتان، بعد تلقي تقارير من هذه المزارع، على التوالي، حالات إيجابية لإنفلونزا الطيور من خلال اختبارات بسيطة. أشارت الاختبارات الجينية التي أجريت لاحقًا إلى أن الفيروس المعني من المحتمل جدًا أن يكون شديد الإمراض والعدوى.

بدأت حكومات المحافظات العمل لإعدام جميع الدجاج الذي تمت تربيته في المزرعة في سايكي والمنشآت ذات الصلة في نفس المدينة البالغ عددها 56000 دجاجة، بالإضافة إلى حوالي 67000 دجاجة في المزرعة في كينوكاوا.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)