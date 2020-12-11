ارتفاع حالات الانتحار في اليابان للشهر الخامس على التوالي

أخبار اليابان

أظهرت بيانات وكالة الشرطة الوطنية أن عدد الأشخاص الذين انتحروا في اليابان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني زاد بنسبة 11.3٪ مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1798 حالة، في ارتفاع للشهر الخامس على التوالي.

وصل عدد حالات الانتحار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 19101 حالة، بزيادة 426 حالة عن نفس الفترة قبل عام، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الخميس.

في نوفمبر/ تشرين الثاني انتحر 1169 رجلاً و 629 امرأة.

حسب المحافظات، كان عدد حالات الانتحار التي تم العثور عليها أعلى في طوكيو عند 198 حالة، تليها كاناغاوا، جنوب طوكيو، عند 116 حالة، ثم سايتاما، شمال طوكيو، عند 107 حالة.

في حديثه في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أرجع كبير أمناء مجلس الوزراء كاتو كاتسونوبو الزيادة المستمرة في حالات الانتحار في البلاد إلى الفقر، العنف المنزلي، والمشاكل المتعلقة بتربية الأطفال التي أصبحت خطيرة وسط أزمة فيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)