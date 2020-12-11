إنفلونزا الطيور: إعدام مئات الآلاف من الدواجن في محافظة أوكاياما اليابانية خشية تفشي المرض في البلاد

أخبار اليابان

أعلنت حكومة محافظة أوكاياما، الجمعة، تفشي إنفلونزا الطيور التي يعتقد أنها شديدة العدوى في مزرعة للدجاج في مدينة ميماساكا بمحافظة غرب اليابان.

سيتم إعدام جميع الدجاج في المزرعة، والتي يبلغ مجموعها حوالي 640 ألف دجاجة، للحد من انتشار العدوى. ستكون عملية التخلص من الدجاج واحدة من أكبر حالات تفشي إنفلونزا الطيور في اليابان هذا العام.

هذه هي المرة الأولى هذا العام التي يتم فيها اكتشاف المرض في مزرعة دجاج في أوكاياما، والتي أصبحت المحافظة التاسعة في اليابان للإبلاغ عن تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة على ما يبدو من سلالة شديدة الإمراض في أعقاب محافظات كاغاوا الغربية، فوكوؤكا، هيوغو، ميازاكي، نارا، هيروشيما، أويتا، واكاياما.

بعد تلقي بلاغ عن اشتباه في الإصابة بإنفلونزا الطيور في المزرعة في ميماساكا يوم الخميس، أجرت حكومة أوكاياما اختبارات بسيطة ووجدت حالات إيجابية هناك. وجدت الاختبارات الجينية صباح الجمعة أن من المحتمل جدا أن تكون إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.

طلبت حكومة المحافظة إرسال قوات الدفاع الذاتى للمساعدة فى التخلص من الدجاج الدجاج، وقد بدأ العمل في هذا الصدد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)