وفاة سيدة بعد تناولها عقار مضاد للفطريات والشركة المصنعة تحقق في الأسباب

أخبار اليابان

قالت شركة الدواء اليابانية كوباياشي كاكو إن امرأة في السبعينيات من عمرها توفيت في اليابان يوم الخميس بعد تناولها عقار مضاد لفطريات الأظافر ملوث بمكون يحفز على النوم.

توفيت المرأة في مستشفى في منطقة العاصمة طوكيو بعد تناول قرص إيتراكونازول 50 MEEK المضاد للفطريات، وفقًا لشركة الأدوية ومقرها في أوارا، محافظة فوكوي بوسط اليابان.

وقالت كوباياشي كاكو إنها ستحقق في العلاقة السببية بين الوفاة والدواء. كانت هذه أول حالة وفاة مرتبطة بالدواء. وقد قامت الشركة بسحب الدواء من الأسواق طواعية.

وقال هيرويوكي كوباياشي رئيس كوباياشي كاكو ومديرها التنفيذي للصحفيين ”نعتذر عن الخطأ الجسيم ونأخذ مسؤوليتنا على محمل الجد“.

تم وصف العقار لـ 364 شخصًا في 31 محافظة، وفقًا لمسؤولي محافظة فوكوي. ومن بين المرضى 58 في محافظة أوساكا، 57 في محافظة توكوشيما، 49 في محافظة غيفو، و35 في طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)