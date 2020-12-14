اليابان تتوصل لاتفاق نهائي مع أسترا زينيكا لتزويد البلاد بلقاح كورونا

أخبار اليابان

قالت شركة أسترا زينيكا يوم الجمعة إنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع الحكومة اليابانية لتزويد البلاد بلقاح فيروس كورونا.

ستزود شركة الأدوية البريطانية اليابان بـ 120 مليون جرعة من اللقاح، تكفي لتلقيح 60 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد.

قالت شركة أسترا زينيكا إنها ستقدم طلبًا للحصول على الموافقة التنظيمية للقاح في اليابان، بناءً على نتائج التجارب السريرية، بما في ذلك واحدة في البلاد.

ونشرت أوكسفورد وأسترا زينيكا النتائج المؤقتة للفاعلية يوم الاثنين والتي أظهرت أن اللقاح يمكن أن يكون فعالا بنسبة 90% عند إعطائه على هيئة نصف جرعة متبوعا بجرعة كاملة. وقد تقدمت بالفعل بطلب للحصول على الموافقة في دول من بينها بريطانيا.

يمكن تخزين اللقاح ذو الطلقة المزدوجة في 2-8 درجات مئوية، وهي أعلى بكثير من 70 درجة تحت الصفر المطلوبة للقاحات المنافسة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)