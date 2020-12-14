محافظة أوكيناوا اليابانية تكافح لمنع بناء قاعدة عسكرية أمريكية

أخبار اليابان

لا تزال محافظة أوكيناوا تكافح لعرقلة خطة الحكومة اليابانية لبناء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في المحافظة الجنوبية، بعد عامين من بدء أعمال الردم في موقع بناء.

وقال محافظ أوكيناوا ديني تاماكي في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن العمل في الموقع ”لا يزال من الممكن إيقافه في هذه المرحلة“، مشيرًا إلى أن كمية التربة التي تم ردمها تمثل 3.8% فقط من الإجمالي.

ولكن كان هناك تقدم مطرد في أعمال الردم التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2018 كجزء من مشروع أوسع لنقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في غينوان، أوكيناوا، إلى منطقة هينوكو الساحلية في ناغو.

في قسم مساحته 39 هكتارًا قبالة ساحل هينوكو، أكملت الحكومة أعمال الردم على مساحة 6 هكتارات في سبتمبر/ أيلول بالنسبة لـ 33 هكتارًا المتبقية، تم ردم حوالي 60% من الكمية الضرورية من التربة.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن ”العمل يسير بشكل مطرد“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)