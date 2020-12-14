عدم حدوث تتغيرعلى أحجام الحشود في المحطات الرئيسية والمطارات رغم تسارع وتيرة انتشار كورونا في اليابان

أخبار اليابان

أظهر مسح خاص يوم الاثنين أن حجم حركة المشاة في المحطات والمطارات في المناطق الحضرية في اليابان لم ينخفض ​​بشكل كبير حتى يوم الأحد عن الأسبوع السابق، على الرغم من الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وفقًا للمسح الإحصائي الذي أجرته شركة الهاتف المحمول اليابانية الكبرى إن تي تي دوكومو انخفض حجم المشاة في محطة جي آر طوكيو في حي تشيودا اعتبارًا من يوم الأحد بنسبة 56.0% عن المتوسط في عطلات نهاية الأسبوع والعطلة بين 18 يناير/ كانون الثاني و 14 فبراير/ شباط، أو قبل انتشار فيروس كورونا الجديد في اليابان.

لم يتغير معدل الانخفاض تقريبًا عن ذلك المسجل قبل أسبوع. انخفض الحجم حتى مستوى الفترة من 6 ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 56.6% من 18 يناير/ كانون الثاني إلى 14 فبراير/ شباط.

في محطة شيناغاوا في حي ميناتو بطوكيو، تراجعت حركة المشاة يوم الأحد بنسبة 38.1٪، مقارنة بانخفاض 35.3٪ في 6 ديسمبر/ كانون الأول.

انخفض عدد الأشخاص في المبنى رقم 1 بمطار طوكيو الدولي في هانيدا في حي أوتا يوم الأحد 26.6%، مقابل 28.7% في 6 ديسمبر/ كانون الأول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)