فيلم أنيمي قاتل الشياطين : قطار اللانهاية يحقق 30 مليار ين في إيرادات شباك التذاكر اليابانية

أخبار اليابان

حقق فيلم الأنيمي الناجح قاتل الشياطين: قطار اللانهاية ،30 مليار ين من عائدات شباك التذاكر في اليابان، حسبما أفاد موزعوا الفيلم يوم اللثنين.

أصبح الفيلم من سلسلة المانغا الرائجة ”Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ أول فيلم يصل إلى 30 مليار ين منذ فيلم الأنيمي الشهير ”Spirited Away“ أو ”المخطوفة“ لعام 2001 للمخرج هاياو ميازاكي.

ينصب التركيز الآن على الوقت الذي سيستمر فيه عرض الفيلم، الذي يحتل حاليًا المرتبة الثانية في قائمة إيرادات شباك التذاكر في اليابان، حيث يعتقد أن إيرادته ربما تتجاوز الرقم القياسي البالغ 30.8 مليار ين الذي حققه فيلم Spirited Away.

سلسلة المانغا قاتل الشياطين من تأليف كويوهارو غوتوغي، اكتسبت المزيد من الشعبية بعد إصدار نسخة الفيلم في 16 أكتوبر/ تشرين الأول. تم طرح هذه السلسلة للبيع في جميع أنحاء البلاد.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)