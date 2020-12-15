بسبب كورونا: طوكيو تطالب المطاعم بالإغلاق المبكر

أخبار اليابان

قررت حكومة مدينة طوكيو يوم الاثنين أن تطلب من المطاعم والحانات في العاصمة اليابانية الاستمرار في تقصير ساعات عملها حتى 11 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

كان من المقرر في البداية أن تنتهي صلاحية الطلب، الذي يهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد، يوم الخميس.

ستقدم حكومة طوكيو مليون ين كإغاثة إضافية لكل مؤسسة تتبع الطلب.

وقالت المحافظة طوكيو كويكي يوريكو في اجتماع بمقر الاستجابة لفيروس كورونا في حكومة العاصمة ”أشعر بالأسف الشديد لمشغلي الأعمال، لكننا نريد اتخاذ إجراءات شاملة“.

في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، طلبت حكومة العاصمة من المطاعم وغيرها التي تقدم المشروبات الكحولية وصالات الكاريوكي في طوكيو، باستثناء تلك الموجودة في الجزر النائية، إغلاقها بحلول الساعة 10 مساءً. بعد قرار يوم الاثنين، سيظل الطلب ساريًا بعد نهاية العام.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)