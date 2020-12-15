دراسة: وباء إنفلونزا الطيور الذي يضرب غرب اليابان يتسبب في نفوق الطيور بشكل أبطأ

أخبار اليابان

أشارت دراسة أجراها معهد مدعوم من الحكومة يوم الاثنين إلى أن وباء إنفلونزا الطيور المتفشي في غرب اليابان يستغرق وقتًا أطول لقتل الدجاج مما فعله الفيروس في انتشار سابق لنفس المرض.

قامت المنظمة الوطنية لأبحاث الزراعة والأغذية بعزل فيروس من الدجاج في مزرعة بمحافظة كاغاوا حيث تم اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في البلاد منذ يناير/ كانون الثاني 2018 في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.

تم حقن الفيروس في 5 دجاجات، نفقت إحدها في 4 أيام، تليها 4 أخرى بعد يومين، وفقًا للمعهد.

في تجربة سابقة، نفقت جميع الدجاجات في غضون يومين بعد حقنها بفيروس من تفشي المرض عام 2004 في محافظة ياماغوتشي.

أصاب الوباء المستمر ما مجموعه 10 محافظات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)