الحكم بإعدام ”سفاح تويتر“ الياباني بعد اعترافه بقتل وتقطيع أوصال 9 أشخاص

أخبار اليابان

حُكم على رجل يبلغ من العمر 30 عامًا بالإعدام يوم الثلاثاء في قضية مروعة تم فيها العثور على جثث مقطعة الأوصال لتسعة أشخاص في شقة في مدينة زاما بمحافظة كاناغاوا بشرق اليابان في عام 2017.

وأصدر فرع تاتشيكاوا بمحكمة طوكيو الجزئية حكم الإعدام، الذي لبى طلب الادعاء.

تاكاهيرو شيراشي، المتهم، تم اتهامه بالسرقة والاغتصاب والقتل في القضية. وكان الضحايا التسعة ثماني نساء ورجل تتراوح اعمارهم بين 15 و 26 عاما وقت القتل. واعترف تاكاهيرو شيراشي بقتل وذبح جميع ضحاياه باستثناء امرأة واحدة التقى بها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال القاضي ناوكوني يانو رئيس المحكمة ”هذه جريمة شنعاء نادرا ما نشهدها في التاريخ“.

كان محور المحاكمة هو ما إذا كان الضحايا قد وافقوا على القتل، كما ادعى جانب الدفاع. خلص القاضي إلى أن أحدا لم يفعل ذلك.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)