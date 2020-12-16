تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور في محافظة كوتشي اليابانية

أخبار اليابان

قالت حكومة محافظة كوتشي غربي اليابان، الأربعاء، إنه تم تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور التي يعتقد أنها شديدة العدوى في مزرعة للدجاج في مدينة سوكومو.

سيتم إعدام دجاج المزرعة البالغ عددها 32000 دجاجة لمنع انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.

هذه هى المرة الاولى التى يتم فيها تأكيد تفشى إنفلونزا الطيور فى مزرعة دواجن فى كوتشى. هذا الشتاء، تم اكتشاف إصابات بإنفلونزا الطيور في مزارع في 10 محافظات يابانية أخرى - كاغاوا، فوكوؤكا، هيوغو، ميازاكي، نارا، هيروشيما، أويتا، واكاياما، أوكاياما وشيغا.

أبلغت مزرعة سوكومو حكومة محافظة كوتشي صباح الثلاثاء أن 40 من دجاجاتها قد نفقت، وتم تأكيد النتائج الإيجابية في اختبار بسيط أجري في وقت لاحق من اليوم. وجد اختبار جيني في وقت مبكر من يوم الأربعاء أن الفيروس من المحتمل أن يكون شديد العدوى. ودعت المحافظة المزارع الواقعة فى دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من المزرعة المتضررة الى عدم نقل الدجاج أو البيض.

وقالت حكومة محافظة كاغاوا يوم الأربعاء أيضًا إنه تم العثور على إنفلونزا الطيور التي يُعتقد أنها شديدة العدوى في مزرعة دجاج في مدينة ميتويو، مما يمثل تفشي المرض الثاني عشر في المحافظة الغربية هذا الشتاء. سيتم إعدام ما مجموعه 29000 دجاجة في المزرعة والمنشآت ذات الصلة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)