شركة يابانية تبدأ تجارب سريرية للقاح كورونا

أخبار اليابان

بدأت شركة Shionogi يوم الأربعاء تجربة سريرية للتحقق من فعالية وسلامة لقاح فيروس كورونا الجديد الذي تطوره.

وقالت شركة الأدوية اليابانية إن المرحلة 1-2 ستنضم إلى أكثر من 200 بالغ.

هذه هي التجربة السريرية الثانية للقاح فيروس كورونا في اليابان بعد تجربة أطلقتها شركة AnGes، وهي شركة ناشئة في مجال الطب الحيوي أنشأها أستاذ في جامعة أوساكا.

يستخدم لقاح الشركة مستضد معدل وراثيا. أثناء التجربة، سيتم إعطاؤه للمشاركين مرتين بفاصل 3 أسابيع.

ستقوم الشركة بمتابعة ظروف ما بعد التطعيم للمشاركين، بما في ذلك التغيرات في عدد الأجسام المضادة التي لديهم، لمدة عام. كما تخطط لإجراء تجارب المرحلة 3 على نطاق واسع في وقت لاحق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)