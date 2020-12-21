تحرير جميع السيارات المحاصرة بسبب الثلوج الكثيفة في اليابان

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تم تحرير جميع المركبات المتبقية التي تقطعت بها السبل على طريق كان-إيتسو السريع الذي ضربه الجليد ليلة الجمعة بعد أكثر من 50 ساعة من الشلل المروري بشكل رئيسي في محافظة نييغاتا.

وفقًا لشركة East Nippon Expressway أو Nexco East، فإن جميع المركبات المحاصرة بالثلوج قد غادرت الطريق السريع، الذي يربط بين طوكيو ونييغاتا، وسط اليابان، حوالي الساعة 10:15 مساءً(1:15 مساءً بتوقيت غرينتش).

سيتم إعادة فتح المقاطع المغلقة بعد أعمال إزالة الجليد وتأكيد السلامة وفقًا لـ Nexco East.

بدأ الشلل المروري على الممرات المتجهة إلى طوكيو حوالي الساعة 6 مساءً الأربعاء، حيث غطى تساقط الثلوج بكثافة نييغاتا والمحافظات الأخرى. ارتفع عدد المركبات التي تقطعت بها السبل إلى 2100 مركبة، بما في ذلك 350 محاصرين على ممرات نييغاتا.

تم إخلاء جميع هذه المركبات من المسارات المتوجهة إلى نييغاتا بحلول صباح الجمعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي بس)