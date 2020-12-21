الحكومة اليابانية تستخدم 5 تريليون ين لمكافحة كورونا

أخبار اليابان

ستكثف الحكومة اليابانية مكافحتها لفيروس كورونا الجديد باستخدام 5 تريليونات ين من الأموال الاحتياطية المضمونة بموجب مشروع ميزانيتها المالية 2021 المعتمدة يوم الاثنين.

ستسمح الأموال، التي يمكن إنفاقها دون موافقة البرلمان، للحكومة بالاستجابة بسرعة عندما تظهر احتياجات جديدة لاتخاذ إجراءات إضافية مضادة لفيروس كورونا.

وتأمل الحكومة في دعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا دون اختراق الميزانية الأولية للعام الذي يبدأ في أبريل/ نيسان المقبل والموازنة التكميلية الثالثة للسنة المالية 2020، والتي تم اعتماد مسودتها الأسبوع الماضي.

تشمل مسودة الميزانية الإضافية أيضًا 4358.1 مليار ين لتدابير فيروس كورونا، مثل إطلاق لقاحات ضد الفيروس وتعزيز قدرة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ”PCR“.

في إطار مشروع الموازنة المالية لعام 2021، تم التخطيط لإنفاق 4.5 مليار ين من أجل دعم تطوير المعدات الطبية المتطورة مثل أجهزة التنفس الصناعي، والتي تعتمد اليابان فيها بشدة على الصادرات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)