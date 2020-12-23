الإمبراطور الأب يحتفل بعيد ميلاده الـ 87

أخبار اليابان

يشعر الإمبراطور الأب أكيهيتو، الذي بلغ من العمر 87 عامًا يوم الأربعاء، بقلق عميق إزاء التأثير الكبير الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا الجديد على صحة وحياة الناس في اليابان وخارجها.

كما يشعر الإمبراطور الأب بالقلق من أن الوباء قد أثر أيضًا على أنشطة المتطوعين الذين أرسلتهم وكالة التعاون الدولي اليابانية إلى الخارج، وفقًا لمسؤولي وكالة القصر الإمبراطوري.

يواصل الإمبراطور الأب أيضًا الاهتمام بأوكيناوا، المحافظة الواقعة في أقصى الجنوب والتي عانت من معركة برية شرسة في المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤولون في الوكالة إنه يشاهد برامج تلفزيونية عن تاريخ قلعة شوري، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في أوكيناوا التي احترقت العام الماضي، على أمل إعادة بنائها.

كما عبر الإمبراطور الأب بالقلق عندما تقطعت السبل بعشرات السيارات بسبب تساقط الثلوج بكثافة على طريق كان-إيتسو السريع في محافظة نييغاتا بوسط اليابان، الأسبوع الماضي. وقال مسؤولو الوكالة إنه عندما تم التخلص من الازدحام المروري، شعر بالارتياح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)