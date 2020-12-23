سفاح تويتر الياباني يسحب طعنه ضد حكم الإعدام

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سحب تاكاهيرو شيراشي استئنافًا قدمه محاميه لاستئناف حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الذي يبلغ من العمر 30 عامًا لقتله 9 أشخاص في قضية قتل جماعي شهيرة في عام 2017، حسبما علم الأربعاء.

قدم شيراشي طلب سحب الطعن المقدم من قبل محاميه يوم الاثنين، وفقًا لفرع تاتشيكاوا بمحكمة منطقة طوكيو.

مع الموعد النهائي لتقديم طعن في القضية في 4 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، من المتوقع أن يتم تأكيد عقوبة إعدام شيراشي في منتصف ليل ذلك اليوم (3 مساءً بتوقيت غرينتش).

خلال المحاكمة الأولى، قال شيراشي إنه لن يستأنف أي حكم، مبديًا استعداده للاعتراف بالذنب وتلقي العقوبة.

كان تركيز المحاكمة على ما إذا كان الضحايا، الذين كانوا في العشر أو العشرينيات من العمر، قد وافقوا على القتل، كما زعم الدفاع. في 15 ديسمبر/ كانون الأول، خلص فرع تاتشيكاوا إلى أن أياً منهم لم يفعل، وأصدر حكم الإعدام على شيراشي بناءً على طلب المدعي العام. وقال القاضي ناوكوني يانو رئيس المحكمة ”كانت جريمة شنعاء نادرا ما نشهدها في التاريخ“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)