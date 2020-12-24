اليابان تضع خارطة طريق للوصول بالانبعاثات الكربونبة للصفر بحلول 2050

أخبار اليابان

تم إعداد مسودة خارطة طريق للحكومات المركزية والمحلية لتحقيق هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في اليابان إلى صفر بحلول عام 2050، حسبما علم يوم الخميس.

وفقًا للمشروع، سيتم إدخال التقنيات الحالية بشكل مكثف لتحقيق إزالة الكربون في العديد من المناطق النموذجية المخطط إنشاؤها في السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2025، والتي ستُعتبر ”فترة مكثفة“.

تهدف الحكومة المركزية إلى إطلاق عملية تشبه ” تأثير الدومينو لإزالة الكربون“ في جميع أنحاء البلاد في عام 2030 أو بعد ذلك، حيث سيتم نشر الأساليب التقدمية المتخذة في مناطق النموذج إلى أجزاء أخرى من البلاد.

سيتم إنشاء مجلس لتحقيق مجتمع خال من الكربون يتألف من مسؤولي الحكومة المركزية والمحلية. ستقدم الحكومة المركزية مسودة خريطة الطريق في أول اجتماع للمجلس يوم الجمعة.

وسينضم إلى الاجتماع شويتشي آبي، حاكم محافظة ناغانو بوسط اليابان، وآخرون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)