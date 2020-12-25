انخفاض إخطارات الحمل بنسبة 5.1٪ في اليابان

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة يوم الخميس إن عدد إخطارات الحمل المقدمة إلى البلديات في جميع أنحاء اليابان في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول انخفض بنسبة 5.1% عن العام السابق ليصل إلى 727219 إخطارات.

تخطط الوزارة لتحليل خلفية الانخفاض، مع ملاحظة أن جائحة كورونا ربما أجبرت بعض الأزواج على تأجيل تقديم مثل هذه الإخطارات أو حتى إنجاب الأطفال.

على أساس شهري، انخفض عدد إخطارات الحمل في مايو/ أيار، عندما أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ بسبب الفيروس، بنسبة 17.6% عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض خلال فترة العشرة أشهر حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

مع تباطؤ وتيرة الانخفاض على أساس سنوي في الإجمالي الشهري إلى مستويات بين 1.0% و 6.6% من أغسطس/ آب إلى أكتوبر/ تشرين الأول، قال مسؤول في الوزارة ”نعتقد أن عدد حالات الحمل قد تعافى ليأتي في نطاق الانخفاضات الطبيعية“.

تشجع الوزارة الأزواج الذين لديهم أطفال على تقديم إخطارات إلى البلديات المحلية بحلول الأسبوع الحادي عشر من الحمل حتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الصحية والخدمات الأخرى ذات الصلة بشكل مناسب. يتم تقديم إخطار واحد لكل حمل، حتى بالنسبة للحمل المتعدد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)