7 محافظات يابانية تعاني من نقص أسرّة المستشفيات وسط أزمة كورونا

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة إن 7 محافظات من أصل 47 محافظة كانت في أسوأ مستوى على مقياس من 4 ستويات في البلاد لقياس درجة انتشار فيروس كورونا الجديد حتى يوم الأربعاء.

شهدت المحافظات السبع معدلات إشغال أسرّة المستشفيات لمرضى فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 50٪، وهو الوضع المعترف به على أنه في المرحلة الرابعة، مما يشير إلى أن العدوى تنتشر بشكل كبير.

والمحافظات السبع هي هوكايدو، غونما، طوكيو، آيتشي، أوساكا، هيوغو، وكوتشي.

وكانت نسبة إشغال الأسرّة في محافظة أوساكا الأعلى فقد بلغت 63.8% جاءت بعدها هيوغو بـ 61.9% تلتها غونما بـ 61.8% ثم كوتشي بـ 59.5% بعدها آيتشي بـ 55.5% ثم طوكيو بـ 53.7% وهوكّايدو بـ 51.1%

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)