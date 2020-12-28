8 حالات إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

أبلغت وزارة الصحة يوم الأحد عن اكتشاف ثامن حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في اليابان.

تم العثور على السلالة المتحورة، على غرار ذلك الذي ينتشر في بريطانيا، في إحدى سكان طوكيو في الخمسينيات من عمرها والتي عادت مؤخرًا من بريطانيا.

وهي الحالة الأولى من النوع الذي مر عبر فحص المطار ولم يتم اكتشافه في اليابان.

وصلت السيدة إلى مطار طوكيو الدولي في هانيدا في 13 ديسمبر/ كانون الأول بعد أن مكثت في بريطانيا. بعد فحصها في المطار كانت النتيجة سلبية.

لكن تبين أنها إيجابية بعد إصابتها بحمى خفيفة والتهاب في الحلق وقامت بزيارة مؤسسة طبية في 19 ديسمبر/ كانون الأول. تم نقلها إلى المستشفى يوم الثلاثاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)