ثوران بركان فى جزيرة بجنوب غرب اليابان

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قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركان جبل أوتاكي في جزيرة سوانوجيما في جنوب غرب اليابان، ثار صباح الاثنين.

وقع الانفجار على الجزيرة بقرية توشيما بمحافظة كاغوشيما فى حوالى الساعة 2:48 صباحا (5:48 مساء الأحد بتوقيت غرينتش).

وفقا للوكالة، تم العثور على رواسب الرماد المنتشرة في مناطق على بعد حوالي 1.3 كيلومتر جنوب شرق البركان، وارتفع الدخان البركاني إلى ارتفاع حوالي 200 متر من فوهة البركان.

يعيش في الجزيرة 80 شخصًا من 40 أسرة. لم يكن هناك أي تقرير عن إصابة أو ضرر للممتلكات.

رفعت الوكالة مستوى التحذير البركاني لجبل أوتاكي من المستوى 2 إلى المستوى 3، وهو ثالث أعلى مستوى على مقياس التحذير الياباني من 5 مستويات. المستوى 2 يحث الناس على عدم الاقتراب من فوهة البركان، بينما المستوى 3 يقيد الدخول إلى منطقة البركان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)