فيلم أنيمي قاتل الشياطين : قطار اللانهاية يحتل صدارة شباك التذاكر في اليابان

أخبار اليابان

أظهرت بيانات صناعية يوم الإثنين أن فيلم الأنيمي ”قاتل الشياطين: قطار اللانهاية احتل المرتبة الأولى في ترتيب شباك التذاكر في اليابان.

بلغت عائدات سلسلة المانغا التي تحمل نفس الاسم 32478 مليون ين بحلول يوم الأحد، بحسب موزعي الفيلم.

تجاوز الفيلم ” أو Spirited Away أو المخطوفة، وهو فيلم أنيمي للمخرج الياباني هاياو ميازاكي صدر في عام 2001 وحقق 31.680 مليون ين، وفقًا لمزود معلومات الأفلام Kogyo Tsushinsha.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)