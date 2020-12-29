خسارة 80 ألف وظيفة بسبب كورونا في اليابان

أخبار اليابان

أظهرت أحدث حصيلة أسبوعية لوزارة العمل يوم الإثنين أن العدد الإجمالي للعمال الذين أصبحوا عاطلين عن العمل في اليابان وسط وباء فيروس كورونا بلغ 79522 حتى يوم الجمعة.

ومن المجموع، كان 38009 موظفين غير دائمين. وفي الوقت نفسه، يعمل 16717 في مجال التصنيع، وأكثر من 10000 في كل من قطاع الأغذية والمشروبات وصناعة التجزئة.

حسب المحافظة، 19318 في طوكيو، تليها 6657 في أوساكا و 4696 في آيتشي.

وصل العدد الشهري لهؤلاء العمال لشهر ديسمبر/ كانون الأول إلى 5199 في جميع أنحاء البلاد حتى يوم الجمعة، متجاوزًا بالفعل إجمالي نوفمبر/ تشرين الثاني البالغ 5193. سجل الرقم الشهري أول زيادة شهرية في ثلاثة أشهر.

وصل العدد الأسبوعي لهؤلاء العمال إلى أعلى مستوى له في شهر واحد عند 1783 في الأسبوع حتى الجمعة، متجاوزًا نحو 1000 عامل لكل منهم في الأسابيع السابقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)