الأميرة كاكو تحتفل بعيد ميلادها السادس والعشرين

أخبار اليابان

بلغت الأميرة اليابانية كاكو، الابنة الثانية لولي العهد الياباني الأمير أكيشينو وزوجته الأميرة الأميرة كيكو، 26 عامًا يوم الثلاثاء.

بينما تشعر بالقلق إزاء وضع فيروس كورونا الجديد في البلاد، تواصل الأميرة كاكو، ابنة أخ الإمبراطور ناروهيتو، أنشطتها عبر الإنترنت في مقر إقامتها.

وفقًا لوكالة البلاط الإمبراطوري، شاركت الأميرة في 35 حدثًا عبر الإنترنت منذ مايو/ أيار، بما في ذلك الاستماع إلى تفسيرات حول الفيروس من خبراء مع عائلتها.

في سبتمبر/ أيلول، سلمت رسالة فيديو إلى المسابقة الوطنية السنوية للغة الإشارة لطلاب المدارس الثانوية، والتي عقدت عبر الإنترنت. عادة ما تحضر الأميرة الحدث شخصيًا.

في يناير/ كانون الثاني، شاركت الأميرة كاكو في تجمع في طوكيو لتكريم الأمهات اللائي يقمن بتربية أطفال ضعاف السمع، وألقت خطابًا بلغة الإشارة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها الاجتماع السنوي وحدها. شاركت في لقاء عام 2014 مع والدتها. مارست الأميرة كاكو تعبيرات جديدة في لغة الإشارة مرارًا وتكرارًا في حدث 2020.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)