إمبراطور اليابان يوجه كلمة إلى الشعب بمناسبة العام الجديد

أخبار اليابان

أعرب إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو عن آمالهما للعام الجديد 2021 في رسالة مصورة صدرت يوم الجمعة، يوم رأس السنة الجديدة، في وقت لا يزال العالم يكافح لاحتواء فيروس كورونا الجديد.

وقال الإمبراطور إنه يتمنى بصدق أن يكون عام 2021 عامًا يمكن للناس فيه قضاء وقتهم بأمل، مضيفًا أنه يصلي من أجل راحة البال والسعادة لشعب اليابان وبقية العالم، ومن أجل السلام العالمي. وأعرب الإمبراطور عن قلقه بشأن الناس الذين فقدوا أحباءهم في الجائحة وكذلك من يواجهون مصاعب بسبب فقدان وظائف أو منازل. كما أعرب الإمبراطور عن امتنانه لعمال الرعاية الطبية وغيرهم على جهودهم لحماية الأرواح.

وقالت الإمبراطورة إنها تأمل أن يكون عام 2021 عاماً ينعم بالسلام، مشيرة إلى أن الكثير من الناس واجهوا صعوبات كبيرة في العام الماضي.

أصدر والد الإمبراطور، الإمبراطور الأب أكيهيتو، رسالتين مصورتين للشعب أثناء جلوسه على العرش - إحداهما في أعقاب زلزال وتسونامي شرق اليابان العظيم في مارس/ آذار 2011، والذي ضرب منطقة توهوكو شمال شرق اليابان بشدة، و أخرى في أغسطس/ آب 2016، حيث أعرب عن رغبته في التنحي كإمبراطور بسبب تقدمه في السن.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها الإمبراطور ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في مايو/ أيار 2019، رسالة مصورة للشعب. وفقًا لوكالة البلاط الإمبراطوري، كانت هذه أيضًا المرة الأولى التي تظهر فيها الإمبراطورة ماساكو في رسالة مصورة.