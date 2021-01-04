اليابان تحتاج المزيد من الوقت لنشر خدمات الجيل الخامس 5G في جميع أنحاء البلاد

أخبار اليابان

تسارع شركات اتصالات الهاتف المحمول الرئيسية في اليابان إلى بناء محطات أساسية للجيل الخامس أو 5G، وخدمات فائقة السرعة ذات سعة كبيرة، ولكن من المتوقع أن تستغرق التغطية على الصعيد الوطني عدة سنوات أخرى.

على الرغم من اهتمام الناس الكبير بشبكة الجيل الخامس، إلا أن الخدمات متوفرة في مناطق محدودة في الدولة في الوقت الحالي. تصل سرعات اتصال البيانات لخدمات الجيل الخامس إلى 100 ضعف تلك الخاصة بخدمات الجيل الرابع الحالية، مما يسمح بتنزيل فيلم مدته ساعتان في ثوانٍ فقط، مقارنة بحوالي خمس دقائق مطلوبة لخدمات الجيل الرابع.

أطلقت شركات إن تي تي دوكوو، كي دي دي آي، و سوفت بنك خدمات الجيل الخامس في مارس/ آذار من العام الماضي، تليها شركة راكتوين موبيل. بعد نصف عام. قال تاكاشي شوجي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كي دي دي آي: ”تُباع الهواتف المخصصة لخدمات الجيل الخامس بشكل جيد مؤخرًا على الرغم من وجود وقت عصيب مع انتشار فيروس كورونا الجديد“.

تتوقع شركة MM Research Institute Ltd أن تصل شحنات الهواتف الذكية المواكبة للجيل الخامس في اليابان في السنة المالية 2020، والتي تنتهي في مارس/ آذار، عند 8.33 مليون وحدة، وهو ما يمثل 28% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية في العام.

رفعت وزارة الاتصالات هدفها لعدد محطات الجيل الخامس الأساسية بنهاية السنة المالية 2023 بأربعة أضعاف إلى 280 ألفًا. كما قررت السماح لشركات الاتصالات باستخدام محطات الجيل الرابع الأساسية لخدمات الجيل الخامس، اعتبارًا من هذا الشتاء، لكن العاملين في الصناعة قالوا إن سرعة الشبكة ستبقى كما هي لأن عرض النطاق الترددي لن يتغير لمثل هذه المحطات المحولة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)