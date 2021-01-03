طوكيو تطلب من الحكومة إعلان حالة الطوارئ في العاصمة على وجه السرعة

أخبار اليابان

طلبت ماحفظة طوكيو كويكي يوريكو وحكام ثلاث محافظات مجاورة يوم السبت من الحكومة اليابانية إعلان حالة الطوارئ على وجه السرعة بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا الجديد بناءً على قانون خاص يهدف إلى التعامل مع الوباء.

تقدم حكام طوكيو، سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا بالطلب خلال اجتماع في طوكيو مع وزير التنشيط الاقتصادي نيشمورا ياسوتوشي، المسؤول بالتعامل مع فيروس كورونا.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي لا يظهر فيه تفشي فيروس كورونا في منطقة العاصمة طوكيو أي علامة على التراجع.

وقالت كويكي للصحفيين بعد الاجتماع ”هناك حاجة للحد بشكل جذري من تدفق الناس في وقت واحد“.

وأوضح نيشيمورا، في شرحه لما تمت مناقشته في الاجتماع مع المحافظين الأربعة ”لقد تشاركنا الرأي القائل إننا في وضع صعب حيث من الممكن حتى إعلان حالة الطوارئ“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)