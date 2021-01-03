تفشي إنفلونزا الطيور في 14 محافظة يابانية

أخبار اليابان

قالت حكومة محافظة غيفو، وسط اليابان، يوم السبت، إنه تم تأكيد تفشى فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى، فى مزرعة للدواجن فى مدينة مينوكامو.

هذه هى المرة الاولى التى يتم فيها الإبلاغ عن تفشى فيروس إنفلونزا الطيور فى مزرعة فى المحافظة هذا الموسم. وهكذا أصبحت غيفو المحافظة اليابانية الرابعة عشرة التي تؤكد تفشي الفيروس.

سيتم إعدام جميع الدجاجات في مزرعة مينوكامو، البالغ عددها 68000 دجاجة. ستحث حكومة المحافظة المزارع الواقعة في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من المزرعة المتضررة على عدم نقل الدجاج أو البيض.

تلقت حكومة المحافظة تقريرًا عن تفشي محتمل من مزرعة مينوكامو يوم الجمعة وحصلت على نتائج إيجابية من خلال اختبارات بسيطة. كشفت اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل التي أجريت لاحقًا عن فيروس H5 من جميع العينات التي تم جمعها من الدجاج في المزرعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)