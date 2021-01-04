الحكومة اليابانية تشكك في فعالية إعلان الطوارئ

أخبار اليابان

على الرغم من أن محافظة طوكيو كويكي يوريكو ومحافظي ثلاث محافظات مجاورة قد طلبوا إعلانًا لحالة الطوارئ من قبل الدولة لكبح جماح تفشي وباء فيروس كورونا، فإن الحكومة اليابانية لا تزال متشككة بشأن فعالية مثل هذا الإعلان في احتواء انتشار الفيروس.

وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة حريصة على إعطاء الأولوية للمراجعة المخطط لها لقانون الإجراءات الخاصة لمواجهة الوباء من أجل تعزيز فعالية تدابير الوقاية من العدوى.

وقال وزيرالانعاش الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي، المسؤول عن استجابة الحكومة لفيروس كورونا، للصحفيين بعد اجتماع مع المحافظين الأربعة يوم السبت إن ”الحكومة ستنظر في طلب“ إعلان الطوارئ.

في الوقت نفسه، أشار الوزير إلى موقف الحكومة المتمثل في الحكم بعناية على إصدار الإعلان بعد سماع آراء الخبراء في اجتماع اللجنة الفرعية الحكومية بشأن التصدي لفيروس كورونا الذي سيعقد قريبًا.

قدم المحافظون طلبًا لإعلان الطوارئ لأن تفشي فيروس كورونا في منطقة العاصمة طوكيو لا يظهر أي علامة على التراجع. سيعطي الإعلان، الذي يستند إلى قانون الإجراءات الخاصة، سلطات المحافظات سلطة اتخاذ تدابير أقوى، بما في ذلك إصدار طلبات تعليق العمل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)