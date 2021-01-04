الحكومة اليابانية تدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للسيطرة على كورونا

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي اليوم الإثنين ، إن الحكومة تدرس إعلان حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد في منطقة العاصمة طوكيو.

قال سوغا في مؤتمره الصحفي بمناسبة العام الجديد ”أعتقد أنه من الضروري إرسال رسالة أقوى“، نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة العاصمة.

وقالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا هذا الأسبوع.

وقال سوغا إن الحكومة ستتخذ أولاً إجراءات قوية في مجالات الوقاية من العدوى والسيطرة على الحدود والخدمات الطبية والتطعيم المبكر.

وقال ”بعد ذلك، ستنظر الحكومة في إعلان حالة الطوارئ. وستتصرف بسرعة لتوضيح التفاصيل للحد من مخاطر العدوى التي تنطوي على الشرب وتناول الطعام“.

وأضاف أن الحكومة تعجّل التحضيرات لمحاولة بدء حملات التطعيم باللقاحات في أواخر فبراير/شباط في إطار جهود منع المزيد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)