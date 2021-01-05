طوكيو تطلب من المطاعم والحانات الإغلاق مبكرًا للحد من تفشي فيروس كورونا

أخبار اليابان

قررت طوكيو ومحافظات سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا المجاورة يوم الاثنين أن تطلب من مؤسسات تناول الطعام والشراب المحلية التي تقدم المشروبات الكحولية إغلاق أبوابها بحلول الساعة 8 مساءً بداية من يوم الجمعة حتى 31 يناير/ كانون الثاني استجابة لعودة ظهور إصابات بفيروس كورونا الجديد.

اعتبارًا من 12 يناير/ كانون الثاني، ستخضع جميع مرافق تناول الطعام والشراب، بما في ذلك تلك التي لا تقدم الكحول للطلب. تطالب المحافظات الأربع الآن بالإغلاق الساعة 10 مساءً أو قبل ذلك للمتاجر التي تقدم المشروبات الكحولية.

وسيتم زيادة المساعدات المالية للمنشآت التي تقبل الطلب. وفي الوقت نفسه، قالت المحافظات الأربع إنها قد تغير فترة الطلب اعتمادًا على السياسة الأساسية للحكومة اليابانية لمكافحة فيروس كورونا، ليتم إصدارها عند إصدار حالة طوارئ جديدة بشأن الفيروس للعاصمة اليابانية والمحافظات الثلاث المحيطة بها.

في إجراءات الطوارئ المشتركة لفيروس كورونا، طلبت المحافظات الأربع أيضًا من السكان الامتناع عن الخروج بعد الساعة 8 مساءً وتعزيز العمل عن بعد بشكل أكبر.

في اجتماعهم عبر الإنترنت يوم الاثنين، ناقش المحافظون ردودهم بعد أن أعلن رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي في نفس اليوم عن خطة حكومته للنظر في إصدار إعلان طوارئ للمحافظات الأربع، حيث ينتشر الفيروس بسرعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)