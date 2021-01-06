اليابان لن تغلق المدارس حتى مع إعلان حالة الطوارئ

أخبار اليابان

قال وزير التعليم الياباني يوم الثلاثاء، إنه ليس لديه خطة لطلب إغلاق شامل للمدارس في أي منطقة تغطيها حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم كويتشي هاجيودا في مؤتمر صحفي ”يجب تجنب إغلاق جميع المدارس في المنطقة نظرا لتأثيره على التعلم الصحي للأطفال ورفاههم“.

وقال أيضًا إن قرارات الإغلاق المؤقت للمدارس تعود إلى الحكومات المحلية ومشغلي المدارس.

وأضاف هاجيودا أن نسبة صغيرة جدًا من الأطفال المصابين تظهر عليهم الأعراض أو يصابون بأعراض خطيرة.

تستعد اليابان لإعلان حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة حيث تتزايد الإصابات بفيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)