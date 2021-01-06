طوكيو تروج للعمل عن بُعد للحد من تفشي فيروس كورونا

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تخطط طوكيو ومحافظات سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا المجاورة لمطالبة الشركات المحلية بالترويج للعمل عن بعد استجابةً لتفشي عدوى فيروس كورونا الجديد.

تضمنت حزمة الإجراءات المشتركة لمواجهة فيروس كورونا التي أعلنت عنها المحافظات الأربع يوم الاثنين الترويج للعمل عن بعد. لكن المراقبون قالوا إنهم قد يسببون ارتباكًا لأن الأرقام والمعايير المستهدفة تختلف نوعًا ما بين المحافظات.

تخطط حكومة مدينة طوكيو أن تطلب من المجموعات الصناعية وغيرها التأكد من أن الناس يعملون عن بعد على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع وأن الشركات لديها 60% أو أكثر من موظفيها في العمل عن بعد.

وفقًا لمسح حكومي حضري شمل الشركات التي تسمح بالعمل عن بعد، كان حوالي 50% من الموظفين يعملون عن بُعد في المتوسط ​​اعتبارًا من أبريل/ نيسان من العام الماضي، عندما أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ بشأن الوباء.

وقال مسؤول حكومي كبير ”سنحث الشركات (في طوكيو) بقوة على تعزيز العمل عن بعد“، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس يأتون إلى طوكيو من محافظات أخرى للعمل. تتوقع حكومة طوكيو أن يكون لدى الناس جلسات تناول الطعام سويا بشكل أقل، والتي تنطوي على مخاطر عالية للإصابة بالعدوى، إذا تم الترويج للعمل عن بعد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)