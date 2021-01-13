الشرطة اليابانية تشجع السائقين المسنين على تجربة الحياة بلا سيارة

أخبار اليابان

تخطط إدارة شرطة محافظة أوساكا لتقديم برنامج يسمح للسائقين المسنين بتجربة الحياة بدون سيارة قبل أن يتنازلوا فعليًا عن تراخيصهم.

قال مسؤول إن حوادث السيارات التي تشمل السائقين المسنين في دائرة الضوء كقضية اجتماعية في اليابان، تأمل الشرطة أن يساعد البرنامج في تشجيع هؤلاء السائقين على التخلي عن رخصهم طواعية.

وقد لقي البرنامج استحسانًا عندما تم إجراؤه على أساس تجريبي في سبتمبر/ أيلول. قال بعض المشاركين إنها كانت فرصة جيدة لهم للتفكير فيما يجب عليهم فعله بتراخيصهم.

سيشجع البرنامج السائقين المسنين على استخدام وسائل النقل العام أو ركوب الدراجات بدلاً من قيادة السيارة. سيتم السماح لهم بالقيادة أثناء المشاركة في البرنامج.

سيُطلب من المشاركين كتابة التعليقات بعد يوم من عدم قيادة السيارة والاحتفاظ بسجلات للوجهات والتفاصيل الأخرى عند القيادة، وهو تكتيك يهدف إلى مساعدتهم على إدراك أن استخدام سيارات الأجرة يمكن أن يكون أكثر اقتصادا من امتلاك سيارة حسب أماكن التردد ومسافة سفرهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)