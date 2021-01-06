وفاة 122 شخصا خارج المستشفيات في اليابان بعد الإصابة بفيروس كورونا

أخبار اليابان

أظهرت بيانات الشرطة يوم الأربعاء أن ما مجموعه 122 شخصًا في اليابان لقوا حتفهم في أماكن أخرى غير المؤسسات الطبية بين مارس/ آذار وديسمبر/ كانون الأول 2020 بسبب تدهور الأوضاع الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

تحقق الشرطة في جميع أنحاء البلاد في سبب وفاة من ماتوا في أماكن أخرى غير المؤسسات الطبية، مثل المنازل، من خلال تشريح الجثث.

ووفقًا لبيانات وكالة الشرطة الوطنية، فإن طوكيو لديها أكبر عدد من هذه الوفيات عند 36 شخصا، تليها أوساكا بـ 25 شخصا ثم هيوغو بـ 11 شخصا.

حسب الفئة العمرية، كان هناك 39 حالة وفاة من هذا القبيل بين من هم في السبعينيات من العمر، تليها 23 حالة لأشخاص في الستينيات، 22 شخصا في الثمانينيات من العمر، 20 شخصا في الخمسينيات من العمر، 9 أشخاص في التسعينيات من العمر، 6 أشخاص في الأربعينيات من العمر، واثنان في الثلاثينيات من العمر. لم تشاهد مثل هذه الوفيات بين من هم في العشرينات من العمر أو أقل، بينما كانت هناك حالة لم يُعرف عمرها.

ومن المجموع، كان هناك 89 من الذكور و 33 من الإناث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)