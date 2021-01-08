الثلوج الكثيفة تودي بحياة 13 شخصًا في اليابان

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اودت الثلوج الكثيفة فى محافظة اكيتا شمال شرق اليابان بحياة 13 شخصا حتى يوم الاربعاء.

وحذر مرصد الأرصاد الجوية المحلي في أكيتا من احتمال أن تضرب عاصفة ثلجية المحافظة من ليلة الخميس حتى الجمعة، داعيا السكان إلى الامتناع عن الخروج.

اعتبارًا من الساعة 1 ظهرًا ووفقا للمرصد المحلي، بلغ تساقط الثلوج يوم الخميس (4 صباحا بتوقيت غرينتش) 150 سنتيمترا في مدينة يوكوتي و 134 سنتيمترا في مدينة يوزاوا، وهو ما يقرب من 4 أضعاف المستويات في السنوات العادية. تقع كلتا المدينتين في الجزء الجنوبي من المحافظة.

في المناطق الداخلية بالمحافظة، من المتوقع أن تصل سرعة الرياح اللحظية القصوى إلى 30 مترًا في الثانية حتى يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يصل تساقط الثلوج إلى ما يصل إلى 50 سنتيمترا في غضون 24 ساعة حتى السادسة صباح الجمعة.

وبحسب إدارة شرطة محافظة أكيتا، أصيب 97 شخصًا بجروح بسبب الثلوج الكثيفة، بالإضافة إلى 13 حالة وفاة. وأصيب بعضها بكتل من الثلوج المتساقطة من على أسطح المباني بينما سقط البعض الآخر عن الأسطح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)