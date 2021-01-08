اليابان تقرر إعلان حالة الطوارئ في منطقة طوكيو للسيطرة على فيروس كورونا

أخبار اليابان

قررت الحكومة اليابانية يوم الخميس، إعلان حالة طوارئ جديدة لطوكيو وثلاث محافظات مجاورة بسبب وباء فيروس كورونا، متعهدة بتعزيز الإجراءات المضادة لاحتواء عودة ظهور الفيروس.

تم اتخاذ القرار في اجتماع مقر الحكومة للاستجابة لفيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي. ستدخل حالة الطوارئ في محافظات طوكيو، سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا، بناءً على قانون الإجراءات الخاصة ضد فيروس كورونا، حيز التنفيذ يوم الجمعة ومن المقرر أن تستمر حتى 7 فبراير/ شباط.

سيتم تنفيذ الإجراءات المضادة الرئيسية في مؤسسات الأكل والشرب، حيث يُعتقد أن مخاطر الإصابة عالية. سيُطلب من هذه المرافق تقصير ساعات العمل.

وقال سوغا في مؤتمر صحفي ”قررت إعلان حالة الطوارئ الجديدة من أجل خفض عدد حالات الإصابة“. ”أنا مصمم على تحسين الوضع في غضون شهر من الآن“. سعى سوغا إلى التعاون من الشعب، داعيًا إلى الامتناع عن الخروج لأسباب غير ضرورية بعد الساعة 8 مساءً.

قال سوغا إن الحكومة ستعزز دعمها للمؤسسات الطبية من خلال زيادة عدد الأسرة لمرضى كورونا بمقدار 4.5 مليون ين لكل سرير للحفاظ على النظام الطبي في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)