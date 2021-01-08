أوساكا ومحافظات يابانية أخرى يدرسون إعلان حالة الطوارئ

أخبار اليابان

تدرس محافظة أوساكا مطالبة الحكومة اليابانية بإصدار إعلان طوارئ بشأن فيروس كورونا للمحافظة الغربية والمحافظتين المجاورتين - كيوتو وهيوغو، حسبما علم يوم الخميس.

تدرس حكومة محافظة أوساكا هذه الخطوة حيث أن العدد اليومي لحالات الإصابة المؤكدة حديثًا في المحافظة عاد لمستوياته القياسية مؤخرًا.

تدرس محافظة أيتشي أيضًا إمكانية طلب إعلان حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا للمحافظة.

قررت الحكومة اليابانية، الخميس، إعلان حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا في طوكيو وثلاث محافظات محيطة بها - سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا - والتي ستبدأ من الجمعة وحتى 7 فبراير/ شباط.

وقال محافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا للصحفيين في مكتب المحافظة يوم الخميس ”أعتقد أنه ينبغي أن نطلب من الحكومة المركزية إصدار حالة طوارئ لأوساكا“. وقالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تقدم أوساكا مثل هذا الطلب يوم السبت على أقرب تقدير، إلى جانب كيوتو وهيوغو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)