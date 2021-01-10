محكمة كورية جنوبية تأمر اليابان بدفع تعويضات لمن يعرفن بنساء المتعة السابقات

أخبار اليابان

أمرت محكمة منطقة سيوؤل المركزية الحكومة اليابانية يوم الجمعة بدفع تعويضات لمجموعة من نساء المتعة السابقات في كوريا الجنوبية بسبب معاملتهن في زمن الحرب.

أيدت المحكمة بشكل كامل مطالبة المدعيات الـ 12 وقضت بأن الحكومة اليابانية يجب أن تدفع 100 مليون وون، أو حوالي 9.5 مليون ين، لكل منهن.

كان هذا الحكم هو الأول من نوعه في الدعاوى القضائية التي رفعتها نساء المتعة السابقات في كوريا الجنوبية ضد الحكومة اليابانية.

ومن المتوقع أن يؤدي الأمر إلى زيادة توتر العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية لأنه يتعارض مع موقف طوكيو بأن قضية نساء المتعة السابقات، اللائي أجبرن على ممارسة الجنس مع الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، قد تم حلها بالفعل.

تغيبت الحكومة اليابانية عن جميع جلسات الاستماع في الدعوى، بحجة أن مبدأ الحصانة السيادية، الذي يضع الدول خارج اختصاص المحاكم الأجنبية، يجب تطبيقه على القضية، وبالتالي يجب رفض مطالبة المدعين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)