80% من الشباب الياباني قلقون بشأن البحث عن عمل وسط أزمة كورونا

أخبار اليابان

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة أبحاث السوق Macromill Inc عن قلق حوالي 80٪ من الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد في اليابان بشأن البحث عن عمل.

وصلت نسبة البالغين الجدد الذين يعانون من هذا القلق إلى 80.1% في مسح 2021، مقارنة مع الرقم القياسي المرتفع 82.3%، المحدد في 2011.

في الاستطلاع الأخير، أشار العديد من المشاركين إلى وباء كورونا والاقتصاد الراكد كأسباب للشعور بعدم الارتياح بشأن البحث عن عمل.

وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة المستجيبين الذين قالوا إن مستقبلهم مشرقًا عند 63.2%، وهو أدنى مستوى منذ أن بلغ 51.2% في 2013.

تم إجراء الاستطلاع في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، وشمل 500 شخص من مواليد 2000-2001.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)