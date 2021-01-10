مشاهدة حشود من الناس رغم إعلان حالة الطوارئ في طوكيو محافظات مجاورة

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شوهدت حشود في العديد من الأماكن في منطقة العاصمة طوكيو كالمعتاد يوم السبت، في أول عطلة نهاية أسبوع منذ إعلان حالة الطوارئ الجديدة بسبب فيروس كورونا الجديد في المنطقة.

تدفق الناس، ومعظمهم من الشباب، على تقاطع شيبويا الشهير بجانب محطة القطار التي تحمل نفس الاسم، وهي إحدى أكثر محطات القطارات ازدحامًا في طوكيو.

قال فوميا سوزوكي، موظف يبلغ من العمر 34 عامًا، والذي زار شارع التسوق Center-gai بالقرب من التقاطع ”لقد رأيت عددًا أكبر من الأشخاص هنا مقارنة بشهر أبريل/ نيسان من العام الماضي“، عندما تم إصدار حالة الطوارئ السابقة لكبح جماح فيروس كورونا.

أشار سوزوكي وهو من سكان مدينة كاواساكي بمحافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، ويعمل من المنزل منذ العام الماضي كإجراء ضد العدوى، أنه لا يشعر بالخوف الشديد لأنه لا يوجد أشخاص يعرفهم أصيبوا بالعدوى.

قالت طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عامًا من حي إيدوغاوا بطوكيو، والتي جاءت إلى منطقة شيبويا لحضور حدث لمجموعة آيدولز، إن عدد الزبائن في سوبر ماركت حيث تعمل بدوام جزئي لم ينخفض ​​بعد إعلان حالة الطوارئ. قالت ”لا أرى ضرورة للامتناع عن القيام بشيء الآن“. السبت هو اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام.